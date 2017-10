H&M: Bombendrohung in Filiale in Köln

Schock-Nachricht aus Köln: In der H&M-Filiale in der Schildergasse gab es eine Bombendrohung! Der Flagship-Store musste am heutigen Nachmittag komplett geräumt werden.

"Ein anonymer Anrufer hat sich um 16.10 Uhr bei H&M gemeldet, gesagt, dass in der Herrenabteilung eine Tasche mit einer Bombe versteckt worden sei", erklärte ein Sprecher des Konzerns gegenüber "bild.de".

Mitarbeiter und Kunden wurden umgehend aufgefordert, den Laden zu verlassen. Die Polizei rückte mit Sprengstoffhunden an.

Um 17.45 Uhr gab es dann die Entwarnung. Es wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Der Verkaufsbetrieb wurde wieder aufgenommen. Was hinter dem Anruf steckt, ist bislang nicht bekannt.