H&M eröffnet Outlet-Store

Aufregende Neuigkeiten für alle H&M-Fans: Die schwedische Modekette eröffnet demnächst ihr erstes Outlet!

In dem Store soll es auf 370 Quadratmetern Teile aus der letzten Kollektion sowie zeitlose Basics zu Schnäppchen-Preisen geben. Bis zu 70 Prozent Rabatt erwarten die Kunden dort. Allerdings handelt es sich bei dem Outlet zunächst nur um einen Pop-up-Store. Eröffnet wird er am 14. Juli in Österreich in der Nähe von Wien. Wie lange er geöffnet bleiben wird, ist noch nicht bekannt.

Für Einhorn-Fans: H&M bringt Kostüm auf den Markt

In Amsterdam, Rotterdam und Den Haag gibt es auch bereits H&M-Outlets. Wann es die ersten Filialen in Deutschland geben wird, ist noch nicht bekannt. Eine Sprecherin des Konzerns macht jedoch Mut, dass es bald soweit sein könnte: "H&M ist stets auf der Suche nach neuen interessanten Standorten für unsere Kunden, um stets das optimale Shopping-Erlebnis bieten zu können. Wir sind überzeugt, unsere Kunden auch mit diesem neuem Konzept begeistern zu können."