Viele emotionale Momente haben das Jahr 2016 bereichert - und dazu zählten natürlich auch die Promi-Hochzeiten. Ein großes Highlight war natürlich das Jawort von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis.

Doch es haben auch viele andere Paare in diesem Jahr geheiratet. Könnt Ihr Euch noch an alle erinnern? Nein? Dann schaut doch mal in unseren Hochzeits-Jahresrückblick und schwelgt in Erinnerungen...