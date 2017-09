Holger Czukay: Der Kölner Musiker ist gestorben!

Holger Czukay ist tot. Der Musiker starb im Alter von 79 Jahren.

Am 5. September wurde er leblos in seiner Wohnung aufgefunden, wie der Kölner „Express“ schreibt. Noch nicht bekannt sind Details zur Todesursache. Ein Nachbar hatte den Musiker gefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Czukay gründete gemeinsam mit Irmin Schmidt im Jahr 1968 die Band "Can". Im Jahr 1971 feierte die Band den internationalen Durchbruch. 1976 landeten sie mit „I Want More“ in England auf Platz 2 der Charts. 1977 hat Holger Czukay die Bans verlassen und arbeitete als Solo-Musiker. Mit internationalen Sängern wie Eurythmics, Brian Eno oder David Sylvian arbeitete er zusammen.

Seine Ehefrau Ursula starb nur wenige Wochen vor ihm im Alter von 55 Jahren.