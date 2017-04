Hollywood-Star Dick Contino ist tot!

Hollywood trauert. Der Schauspieler und Musiker Dick Contino ist tot. Im Alter von 87 Jahren verstarb die Legende aus Las Vegas in seiner Heimatstadt Fresno gestorben, die teilte das „Las Vegas Review Journal“ mit. Dick Contino bleibt nicht nur wegen seiner Rollen als Schauspieler unvergessen, auch als Musiker hat sich der Vater von drei Kindern einen Namen gemacht.

Dick Contino wurde von Hollywod und Las Vegas geliebt

In Hollywood startete Dick Contino als Schauspieler bereit in den 50er Jahren, der große Durchbruch kam 1958. Der talentierte Mime brillierte als Phil Sandifer in dem kultigen Klassiker „Daddy-O“ und zählte Dank des Porträts über den Sänger und LKW-Fahrer zu den Hollywood-Stars der damaligen Zeit. Es folgten Filme wie „Die Haltlosen“, „Blonde Locken – scharfe Krallen“ und „The Big Night“. Doch neben der großen Leinwand pflegte Dick Contino auch seine Liebe zur Musik.

In Las Vegas wurde Dick Contino als Musiker und Akkordeonist gefeiert. Als Showman trat Dick Contino um die 50 Mal in der legendären „Ed Sullivan Show“ bei CBS auf. Die Leidenschaft zum Akkordeonspielen hat Dick Contino übrigens an seinen Sohn Pete weitergegeben. Außerdem hinterlässt der Schauspieler und Musiker wie Töchter, Diedre und Mary. Woran Dick Contino verstorben ist, wurde bislang nicht bekanntgegeben. Auch darüber, wann und wo die Beerdigung stattfinden wird, hat die Familie nichts öffentlich gemacht. Möglicherweise wird es auch einfach ein ganz privater Abschied, um den Helden Hollywoods die letzte Ehre zu erweisen.