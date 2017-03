Hollywood-Star Sol Negrin ist tot

Er gehörte zu den ganz Großen in Hollywood: Sol Negrin ist im Alter von 88 Jahre gestorben. Der Kameramann war an Mega-Projekten wie "Kojak", "RoboCop" und "King Kong" beteiligt.

Der Hollywood-Star verstarb schon am 20. März, wie die "American Society of Cinematographers" mitteilte. Nachdem Sol Negrin zunächst eine Karriere als Architekt anstrebte, ging er seiner Liebe zur Fotografie nach und begann in Hollywood als Kameraassisent zu arbeiten.

Nach mehreren kleineren Projekten erlangte Sol Negrin schließlich mit der Kult-Serie "Kojak – Einsatz in Manhattan" Berühmtheit, für die er insgesamt drei Emmy-Nominierungen erhielt.

Sol Negrin war als Kamermann und Dozent tätig

Abgesehen von der Serie arbeitete er an Filmen und Serien wie "McCloud", "Amazing Grace", "The Patty Duke Show" sowie "King Kong", "Superman", "Jaws 2", "RoboCop" und "Der Prinz aus Zamunda" mit.



Neben seinen Emmy-Nominierungen für "Kojak" erhielt der Kamermann noch zwei weitere Nominierungen und wurde mit dem "American Society of Cinematographers President’s Award" geehrt.



Zusätzlich zu seiner Arbeit als Kameramann war Sol Negrin auch als Dozent für moderne Kameraführung an der NYU, der School Of Visual Arts und am Five Towns College tätig.



Sol Negrin hinterlässt seine Frau Betty, mit der er seit 16 Jahren verheiratet war, seinen Sohn Michael und seine Enkelkinder Sophia and Natasha.