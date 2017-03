Honey Boo Boos 'Mama June': So krass hat sie schon abgespeckt

© Michael Carpenter/WENN.com & Facebook/Mama June: From Not to Hot

June Shannon will es endlich wissen! Die Mutter von Honey Boo Boo hat den Kilos den Kamp angesagt und speckt in ihrer Reality Show "Mama June: From Not to Hot" ordentlich ab.

Ganze 208 Kilogramm brachte die Mutter des Kultgirls zu Beginn auf die Waage. Inzwischen hat sie es geschafft, sich von Kleidergröße 54 auf 44 zu sporteln. Bis zu ihrem Ziel -Größe 36- kann es nicht mehr lange dauern. Um endlich schlank zu sein, nimmt June sogar gefährliche Operationen auf sich, ließ sich den Magen verkleinern und hängende Haut entfernen.

Das krasse Sportprogramm zahlt sich wirklich aus, denn die 37-Jährige hat sich bereits merklich verändert. Inzwischen weiß sie auch, dass sie es mit ihrer Diät nicht übertreiben darf. Weil sie zu wenig aß, erlitt sie einen Zusammenbruch und landete im Krankenhaus. Nun geht es ihr aber wieder gut und sie will ihr Ziel mit allen Mitteln erreichen.