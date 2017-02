Honey wird von seinem Vater aus dem Dschungelcamp abgeholt!

Ach Honey…. Wie haben wir deine Reaktion auf den Kurzhaarschnitt deiner (mittlerweile Ex-)Freundin verteufelt. Was haben wir deine jämmerlichen Versuche, die mediale Aufmerksamkeit auf dich zu lenken verspottet und wie überrascht waren wir, dass Alexander „Honey“ Keen (eigentlich Kühn) tatsächlich für „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ in den Dschungel zieht. Dauergrinsend hat sich Honey mit einer mal mehr, mal weniger schlimmen Bronchitis durch das RTL-Camp geschlagen. Mittlerweile ist der ganze Spuk vorbei, Marc Terenzi hat die Krone geholt und die Camper sind wieder in Deutschland angekommen. Und bereits in der Heimat gelandet, landete auch Honey endlich einen Treffer im Punkt Sympathie, der nicht nur Gina-Lisa Lohfink begeisterte. Honey wurde nämlich von seinem Vater Willi abgeholt, der ihn übrigens auch schon auf dem Hinflug verabschiedete.

Honey wird Dank Papa sympathisch

Somit ist es also offiziell, Honey ist doch menschlich. Willi Kühn scheint seinem Sohn nicht das arrogante Grinsen, für das er so oft kritisiert wird, vererbt zu haben. Papas Lächeln wirkt offener, herzlicher. Herr Kühn ist überraschend klein, er geht seinem Model-Sohn etwas über die Schulter, der Stolz auf seinen Sprössling scheint jedoch riesig zu sein. Und die Freude darüber, seinen Jungen endlich wieder in die Arme schließen zu können, noch größer. Auch wenn da eigentlich nur ein Vater seinen Sohn vom Flughafen abgeholt hat, Honey hat es einen kurzen Moment sympathisch gemacht. Vielleicht zeigt er diese Seite ja künftig häufiger.