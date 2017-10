Horror-Alarm: Sophia Wollersheim sorgt für Gänsehaut

Sophia Wollersheim ist frisch geschieden und hat nun viel Zeit für andere Dinge des Lebens. Damit sich ihre Fans auch ja nicht langweilen, hat die 30-Jährige sich nun etwas einfallen lassen, um für besondere Gänsehaut-Momente zu sorgen.

Die Blondine wird bald als Schauspielerin in einem Horrorfilm von Produzent Marcel Walz zu sehen sein. Im Bild-Interview bestätigte sie diese Pläne. In der Vergangenheit standen beispielsweise schon Gina-Lisa Lohfink und Micaela Schäfer vor der Kamera des 31-Jährigen.

Ob Sophia sich mit dem Film wohl finanziell ein wenig absichern will? In Amerika will sie sich nämlich gerade an der Gründung eines veganen Sushi-Restaurants versuchen, obwohl sie von Gastronomie nicht viel versteht. Falls dieser Plan in die Hose gehen sollte, hat sie mit dem Film zumindest noch ein zweites Standbein.