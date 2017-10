Horror-Crash: Junge (15) und Frau (24) sterben bei Autounfall

Horror Crash in Amstetten: Vier junge Leute waren am Sonntagnachmittag in einem Sportwagen in der schwäbischen Alb unterwegs.

Der Fahrer (27) verlor plötzlich aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen. Das Auto überschlug sich und rammte laut Polizei mehrere Bäume. Zwei der vier Insassen starben.

"Den Rettern bot sich an der Unfallstelle ein Bild der Verwüstung“, steht in der Meldung der Polizei. „Der Pkw war total zertrümmert. Die Insassen mussten mit schwerem Gerät aus dem Wrack geborgen werden.“

Der 15-jährige Junge und die 24-jährige Frau starben noch an der Unfallstelle. Der 16-jährige Insasse schwebt noch in Lebensgefahr, der Fahrer erlitt schwere Verletzungen.