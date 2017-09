Horror-Crash: Unfall-Drama in Bayern - 1 Toter!

Unfall-Drama in Bayern: In Töging am Inn haben sich schreckliche Szenen ereignet!

Der Ferrari eines 34-Jährigen ist komplett zerschellt, nachdem er mit zu hoher Geschwindigkeit auf einer Straße unterwegs war. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle - jede Hilfe kam für ihn zu spät!

Mit seinem Fahrzeug hat er mehrere Autos überholt. Beim Überhol-Manöver passierte dann das Unglück: Vor ihm fuhren plötzlich zwei Fahrzeuge nebeneinander, wie die "Bild" schreibt. Er wich aus und knallte dann frontal gegen eine Leitplanke - der Ferrari zerschellte in zwei Teile. In Richtung München war die Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt. Durch den Horror-Crash wurden auch andere Fahrzeuge beschädigt.