Horror-Fund in Wuppertal: Totes Baby in Wald entdeckt

Horror-Fund in Wuppertal: Totes Baby in Wald entdeckt

Ganz schreckliche Nachrichten aus Wuppertal: In einem Waldstück in Nordrhein-Westfalen wurde ein totes Baby entdeckt. Ob es getötet wurde, oder womöglich sogar eine Fehlgeburt war, ist noch unklar.

In der Nähe eines Fußweges, gegenüber einer Bushaltestelle soll eine Frau die Leiche laut Polizei gefunden haben, wie die "Bild" berichtet.

Eine Obduktion des Babys soll weitere Details klären

Eine Obduktion soll nun klären, ob der Säugling überhaupt lebensfähig war.

München: 5 Wochen altes Baby totgeschüttelt

Mit einer Hundertschaft war die Polizei am Montagmorgen im Einsatz, um nach Beweisen zu suchen. Von der Mutter fehlte jedoch jede Spur.

Die Polizei Wuppertal bittet nun um Hilfe: Wer in den vergangenen Tagen im Bereich des Fußweges "In der Beek" in Wuppertal etwas beobachtet hat, kann sich unter 0202/2840 bei der Polizei melden.