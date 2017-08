Horror-Unfall: Deutscher Tourist stirbt auf Mallorca

Ganz schlimmer Unfall auf Mallorca: Am Dienstagvormittag kam es auf der Urlaubsinsel zu einem schweren Autounfall, bei dem insgesamt drei Menschen starben - darunter auch ein Deutscher.

Mallorca, 10 Uhr: Ein Beton-Transporter rast plötzlich in den Gegenverkehr und kracht frontal in einen Citroen C3, wie die "Mallorca-Zeitung" berichtet. In dem Auto: Ein 27-jähriger Spanier, ein 40-jähriger Kolumbianer und zwei Kinder. Die beiden Erwachsenen sterben noch vor Ort, die Kinder überleben.

Dennoch: Der Horror-Crash ist noch nicht überstanden. Der Transporter knallt in einen weiteren Wagen, einen Ford Focus. Der 54-jährige deutsche Fahrer stirbt sofort. Seine Frau uns seine Tochter kommen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Anschließend wird sogar noch ein drittes Auto von dem Transporter getroffen. Das Pärchen aus diesem Wagen überlebt leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung. Alkohol- und Drogentests fielen bei dem Fahrer des Transporters negativ aus.