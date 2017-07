Horst Lichter: Ruiniert diese Blondine seine Ehe?

Horst Lichter betont immer wieder, wie glücklich er mit seiner Nada ist. Seit acht Jahren ist das Traumpaar schon verheiratet. Doch nun droht eine andere Frau ihr gemeinsames Glück zu zerstören.

Elisabeth Nüdling ist Händlerin in der Erfolgs-Show „Bares für Rares“. Die Blondine sieht nicht nur wahnsinnig gut aus, sondern trägt sogar einen Doktortitel. Der 55-Jährige holte die studierte Kunst-Historikerin selbst in die Show – allerdings sagte sie erst bei der zweiten Anfrage zu. „Host Lichter kam hinzu und es war sofort eine so herzliche, freundschaftliche Atmosphäre“, erinnert sie sich zurück. Mit dem Charmeur vor der Kamera zu stehen war für sie das absolute Highlight. „Das hat wirklich irrsinnig viel Spaß gemacht“, schwärmt Elisabeth.

Ob Horsts Ehefrau Nada es da wohl mit der Eifersucht zu tun bekommt? Immerhin ist die neue Kunsthändlerin nicht nur schlau, sondern auch sehr attraktiv...