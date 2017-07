Horst Lichter: Was läuft da mit Andrea Kiewel?

Andrea Kiewel hat bereits drei gescheiterte Ehen hinter sich. In der Liebe scheint es für sie einfach nicht richtig zu laufen. Doch was sich jetzt vor laufenden Kameras abspielte, ist wirklich interessant.

In der Show der 52-Jährigen war Horst Lichter sichtlich gut gelaunt und ihm rutschte ein Zitat seiner Ehefrau Nada heraus. "Also mein Schatz hat noch gesagt heute morgen: ‚Horsti, mit Kiwi würde ich dich teilen‘“, so der "Bares für Rares"-Star. Klingt ganz so, als hätte die 45-Jährige nichts gegen eine offene Beziehung einzuwenden.

Lichter nennt Kiwi übrigens liebevoll die "Orchidee des Fernsehgartens" - Wenn das mal keine Bände spricht!