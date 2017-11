Horst Seehofer: Rücktritts-Drama!

Polit-Beben in Bayern: Horst Seehofer tritt als Ministerpräsident zurück, wie der Bayerische Rundfunk berichtet.

Das Amt will er an Markus Söder abgeben, heißt es weiter. Der 68-Jährige soll aber weiter Parteichef bleiben. Eine endgültige Entscheidung soll es offenbar am 4. Dezember geben. Die CSU selber hat den Bericht jedoch dementiert.

Horst Seehofer traf am Donnerstagmittag laut der „Bild“-Zeitung mit der Landestagsfraktion zusammen, um über die Koalitions-Sondierungen zu diskutieren. Am Donnerstagabend soll offiziell eine Personalentscheidung bekanntgegeben werden.