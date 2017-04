"Hotel Römantiek": Sat.1 will Rentner in den Bergen verkuppeln

Bekommt „Bauer sucht Frau“ jetzt ernsthafte Konkurrenz? Sat.1 plant derzeit nämlich eine neue Kuppelshow.

Der Sender will Senioren in den Schweizer Bergen verkuppeln. Sat.1 hat großes Interesse an dem Format "Hotel Römantiek", die derzeit im belgischen Fernsehen läuft, wie „dwdl“ berichtet. Bisher hat sich der Kanal aber noch nicht offiziell dazu geäußert.

In der Show unternehmen mehrere Senioren einen Trip durch die Schweiz und erhoffen sich, die große Liebe zu finden. In einem Hotel sollen sich die Rentner einigen Herausforderungen stellen und herausfinden, welcher der anderen Kandidaten zu einem passen könnte. Einen genauen Sendeplatz für „Hotel Römantiek“ hat der Sender aber noch nicht gefunden.