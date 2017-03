"How I met your mother"-Star Josh Radnor: Trennung von Minka Kelly!

Das ging aber wirklich fix! Erst im Dezember wurde berichtet, dass Schauspielerin Minka Kelly und "How I met your mother"-Star Josh Radnor ein Paar sind. Nun haben sie sich schn wieder gertrennt!

Minka Kelly und Josh Radnor trennten sich schon im Februar

Über die Liason schweigen sowohl Josh Radnor als auch Minka Kelly. Und genauso gehen sie auch mit ihrer Trennung um. Daher ist auch der Grund für das sehr schnelle Liebes-Aus nicht bekannt.

Im September 2016 lernten sich Josh Radnor und Minka Kelly kennen. Immer wieder verrieten Insider, wie verknallt das Paar sich zeigte. "Sie haben die ganez Zeit gelacht und sich die ganze Nacht angelächelt. Minka lehnte sich an Josh an und flüsterte ihm ins Ohr. Dann sind sie händchenhaltend verschwunden", so ein Insider gegenüber "Intouch Weekly", der Josh Radnor und Minka Kelly bei einem Date beobachtet hatte. Doch solche süßen Momente sind nu für immer Geschichte...

Josh Radnor und seine berühmten Exen

Minka Kelly war übrigens nicht die einzige berühmte Lady, die der "How I met your mother"-Star datete. Josh Radnor war auch mit den Schauspielerinnen Lindsay Price, Marisa Tomei und Julia Jones liiert. Doch keine Beziehung helt für die Ewigkeit...