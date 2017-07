Howard Carpendale: Er musste auf einer Parkbank schlafen!

Heute gehört Howard Carpendale zu einer der erfolgreichsten Schlagersänger und Komponisten in Deutschland. Doch der 71-Jährige musste auch erst ganz unten anfangen. In der Sendung "Meylensteine" gestand der Musiker jetzt, dass er mit Anfang 20 auf einer Parkbank schlafen musste!

In den 70-er Jahren wurde der gebürtige Südafrikaner mit seinen Schlagersongs in Deutschland bekannt. Doch für seinen Erfolg musste der charismatische Sänger lange kämpfen.



Mitte der 60-er Jahre ließ Howard Carpendale seine Heimat hinter sich, um mit seiner Musik in Europa durchzustarten. Er ging nach Köln, um dort an einem Probesingen teilzunehmen. Ein mutiger Schritt, denn damals hatte der Entertainer kaum Geld und konnte sich deshalb nicht einmal ein Hotelzimmer leisten.

Howard Carpendale: Sein Mut hat sich ausgezahlt!

Die Folge: Er musste draußen übernachten! "Ich setzte mich auf eine Parkbank und bin eingeschlafen. Es war damals eine schwere, aber schöne Zeit", resümiert der heute 71-Jährige.

Dennoch bereut Howard Carpendale es nicht, den Sprung ins Ungewisse gewagt zu haben. "Ich wollte entweder Profisportler oder Sänger werden und wäre dort einfach nicht weitergekommen. Ich habe gemerkt, dass ich dahin muss, wo etwas passiert, wenn ich im Leben etwas erreichen will“, berichtete er im Interview mit dem Spiegel im letzten Jahr.

Sein Mut hat sich auf jeden Fall gelohnt. Seit über 50 Jahren steht er mit seinen Liedern erfolgreich auf der Bühne und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht!