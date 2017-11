Howard Carpendale: Er spricht über den Tod

Wenn Howard Carpendale vor einem riesigen Publikum singt, wirkt er dabei immer sehr souverän. Immerhin steht er schon seit 50 Jahren auf der Bühne! „Lampenfieber hatte ich noch nie“, verrät er sogar im Gespräch mit „Neue Post“.

Er gibt sich bei jedem Konzert so viel Mühe, als sei es sein letztes. Dahinter steckt allerdings nicht nur der Wunsch nach Professionalität, sondern auch der Gedanke an die eigene Endlichkeit. „Es lässt sich nicht vermeiden, dass wir eines Tages diese Erde verlassen werden. Wie oft gehen Menschen, ohne Wichtiges ausgesprochen zu haben? Deswegen bleibt in meinem Leben nichts mehr ungesagt“, erklärt der 71-Jährige. „Ich versuche schon seit einigen Jahren, den Menschen in meinem Umfeld zu sagen, wie wichtig sie für mich sind. Ich rede mit meiner Familie und Freunden sehr viel über das, was ich denke“, so Howard.

Howard Carpendale: Bewegende Beichte

Doch der Sänger will nicht nur Dinge sagen, sondern auch anpacken. Deshalb gibt er am 28. Februar 2018 ein Konzert, dessen Einnahmen er größtenteils an die Welthungerhilfe spenden wird. „Hilfe zur Selbsthilfe ist die einzige Chance, dass es auch die Ärmsten der Armen irgendwann schaffen, ein Leben ohne Hunger zu führen und ihren Kindern eine sichere Zukunft zu bieten …“, findet Carpendale.