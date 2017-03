HSV-Manager Timo Kraus: Die Familie löscht seinen Facebook-Account

Es ist ein Schritt, der der Familie sicher nicht leicht gefallen ist. HSV-Manager Timo Kraus wird seit dem 8. Januar vermisst. Jetzt scheinen seine Liebsten die Hoffnung auf ein gutes Ende aufgegeben zu haben: Sie haben seinen Facebook-Account gelöscht. Das berichtet jetzt die "Bild".

Wie die "Bild" berichtet, war Timo Kraus auf Facebook liebevoll mit seinen beiden Kindern zu sehen. Und auch Schnappschüsse mit seiner Frau, auf denen sich das Paar liebevoll küsst, waren zu sehen. Diese Bilder sind jetzt mit dem Account aus der Öffentlichkeit verschwunden.

HSV-Manager Timo Kraus: Es gibt keine neuen Hinweise

Seit dem Timo Kraus am 8. Januar nach einer Feier im „Blockbräu“ an den Landungsbrücken spurlos verschwunden ist, bleibt sein Fall ein Rätsel. Er hatte sich in angetrunkenem Zustand auf den Weg zum Bahnhof gemacht, um nach Hause zu fahren. Doch er kam nie an. Für die Familie ist die Situation siche rnur schwer zu verkraften.

Und es gibt weiterhin keine guten Neuigkeiten! „Es gibt leider keine neuen Hinweise. Auch eine erneute Suche macht keinen Sinn“, erklärt ein Sprecher der Polizeiinspektion gegenüber "Bild".