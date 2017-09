Horror-Sturm "Maria" kommt: So dramatisch wird es in Deutschland!

Das wird turbulent! Ein Tropensturm aus der Karibik steuert auf Deutschland zu. Der Monster-Sturm sorgt bei uns für richtig ungemütliches Wetter zum Start in den Oktober!

„Maria unternimmt in den kommenden Tagen eine Transatlantikreise von der US-Ostküste Richtung britische Inseln und wird dort für viel Wind bzw. Sturm sorgen“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal „wetter.net“.

Und auch in Deutschland ist der Sturm deutlich zu spüren. „Auch wir bekommen die Auswirkungen zu spüren: In Norddeutschland und in der Mitte frischt der Wind von Sonntagnacht bis Montagmittag kräftig auf, dazu gibt es länger anhaltenden Regen“, so der Experte.

Bereits zum Wochenende soll der Sturm über Deutschland fegen – und soll auch mehrere Tage bei uns bleiben. Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober fällt wohl ins Wasser. Immerhin: Danach soll es wieder mild in Deutschland werden…