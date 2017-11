Natalia Osada schwebt auf Wolke Sieben!

Es ist noch nicht so lange her, dass sich die Blondine auf der RTL-Nacktinsel von "Adam sucht Eva" in ihren Bastian Yotta verguckte.

Nach ihrem ersten Turtelbesuch bei dem Selfmade-Millionär in Los Angeles packte Natalia jetzt gegenüber der Gala über ihre neue Romanze aus - und schwärmte dabei nur so von ihrem neuen Freund!

Besonders die neu gewonnene Zweisamkeit sei etwas Besonderes für das Pärchen:

"Basti und ich haben die Zeit miteinander total genossen. Wir wollten uns noch mal intensiv kennenlernen – ohne Kameras", so die 27-Jährige.

Inzwischen seien Natalia und Bastian Yotta sich schon sehr nahe gekommen - auch wenn sie noch kein "richtiges Paar" wären.

"Es kommt immer darauf an, was man gegenüber anderen Menschen zeigt. Ich kenne seine verletzliche Seite", so Natalia in der Gala.

Auch die Ausstrahlung von "Adam sucht Eva" hätten die Turteltauben gemeinsam in Los Angeles geguckt - eine Zeit, auf die Natalia ohne Reue zurückschaut:

"Das war eine der besten Erfahrungen, die ich in meinem Leben je gemacht habe", so die Blondine happy.