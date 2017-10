Ilka Bessin: Cindy aus Marzahn zeigt sich nackt!

Was für eine mutige Aktion! Jahrelang kannte man Ilka Bessin nur als Cindy aus Marzahn. Ihr Kostüm: Ein pinker Jogginganzug, eine scheußliche Perücke und ein Krönchen auf dem Kopf. Doch jetzt lässt Cindy alle Hüllen fallen und zeigt sich plötzlich komplett nackt!

Aus Cindy aus Marzahn wurde wieder Ilka Bessin

Schon vor Monaten legte Ilka Bessin das Kostüm von Cindy aus Marzahn ab und zeigte sich ganz natürlich als Ilka. Jetzt ging sie für das Magazin "Gala" noch einen Schritt weiter und zeigt sich komplett nackt. Aber wieso?

"Früher habe ich mich für vieles geschämt, gerade als ich die falschen Leute um mich herum hatte", erklärt die 45-Jährige im Interview."Heute ist es mir egal, was andere denken. Es ist wichtig, sich selbst zu lieben und zu mögen – auch wenn das nicht jeden Tag geht. Im Großen und Ganzen sollte man aber mit sich zufrieden sein, egal ob man Größe 36 oder 58 trägt."

Mit dieser Aktion macht sie sicher so einigen Frauen Mut!

Ilka Bessin hat große Pläne

Überhaupt scheint Ilka Bessin ihre alte Rolle der Cindy aus Marzahn nicht zu vermissen. Denn sie hat auch als Ilka einiges zu tun! "Ich werde mit Matthias Schweighöfer zusammen einen Film drehen, er verfilmt mein Leben. Ich habe noch ein paar andere Filmprojekte, in denen ich mitspielen darf. Darauf freue ich mich schon sehr. Und ich habe mit einer lieben Freundin auch angefangen, eine Klamottenlinie in Übergröße zu entwerfen, denn dicke Frauen können sich auch schön anziehen. Es gibt also Einiges, was ich machen möchte", erklärt sie im Interview mit RTL. Ganz schön busy....