Ilka Bessin: Ich wollte mich umbringen!

Rosa Trainingsanzug und eine freche Berliner Schnauze: So brachte Ilka Bessin bis 2016 ganz Deutschland zum Lachen. Mittlerweile hat die 45-Jährige ihre Comedy-Kult-Figur in den Ruhestand verabschiedet – und gibt nun tiefe Einblicke in ihr dramatisches Privatleben, das oft alles andere als lustig war...

Anfang des Jahrtausends hatte Ilka vier Jahre lang keinen Job!

„Ich habe während der Arbeitslosenzeit 36 Kilo zugenommen“, blickt sie auf dieses düstere Kapitel zurück. „Du gibst dich selber auf und weißt nicht, wo die Reise hingeht. Dann liegst du halt drei Tage zu Hause und stehst nicht mehr auf.“ Die Berlinerin stürzte in eine tiefe Sinnkrise – mit dramatischen Folgen: „Ich habe zweimal versucht, mir das Leben zu nehmen. Ich habe keine Lust mehr gehabt.“ Die kam mit der Bühnenkarriere wieder zurück. Und auch nach deren Ende steckt Ilka Bessin voller Pläne: Jetzt plant sie eine eigene Modekollektion!

Ilka Bessin: Traurige Beichte von "Cindy aus Marzahn"

Mehr erfahrt Ihr im Video: