Im Wandel der Zeit: So sah Gil Ofarim vor 20 Jahren aus

Kaum zu glauben, aber der Knirps auf diesem Bild ist tatsächlich Gil Ofarim. Schon damals machte der langhaarige Schnuckel gern Musik und ließ Frauenherzen höher schlagen.

Auf seiner Facebook-Seite postete der 34-Jährige nun einen süßen Schnappschuss und schrieb dazu: „Wenn ein treuer Fan der ersten Stunde dir mal kurz vor Augen hält, was ‚20 Jahre her‘ bedeutet. (...) Danke euch für die Treue und den Support all die Jahre!“

Mit nur 14 Jahren brachte Gil seine Fans auf der Bühne zum Kreischen. Heute ist er zweifacher Familienvater und seit der Teilnahme bei „Let’s Dance“ auch ein richtiger Tanz-Profi.