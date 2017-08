Im Westernreiten: Schumis Tochter holt WM-Gold für Deutschland

Herzlichen Glückwunsch, Gina-Maria Schumacher!

Die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher erkämpfte sich eine der wohl größten Auszeichnungen, die ein Sportler erhalten kann:

Für Deutschland holte die 20-Jährige WM-Gold im Westernreiten!

In den SVAG FEI Reining Weltmeisterschaften der Nachwuchsreiter, die in Schweiz auf der "CS“-Ranch von Michael Schumachers Frau Corinna stattfinden, konnte sich Gina-Maria mit ihrer Mannschaft an die Spitze setzen und den Titel gewinnen.

Bereits im letzten Jahr hatte die sportliche Schumacher Tochter im Team und als Einzelreiterin Doppel-Gold bei der WM gewonnen - bleibt zu hoffen, dass der 20-Jährigen und ihrem Quarter-Horse "Gotta Nifty Gun“ auch dieses Mal der Durchmarsch gelingt!