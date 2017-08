Ina Menzer: Das Baby ist da

Ring frei für Mama Menzer! Die ehemalige Box-Weltmeisterin Ina Menzer ist zum ersten Mal Mutter geworden.

Vor zwei Tagen teilte sie auf Facebook noch ein Foto mit riesiger Baby-Kugel und dem Wort "Endspurt". Aber dann ging es wohl doch etwas schneller als gedacht.

Ihr Mädchen kam per Kaiserschnitt zur Welt

In der Asklepios-Klinik in Hamburg-Barmbek brachte Ina Menzer ihr Baby per Kaiserschnitt zur Welt, wie die "Bild"-Zeitung berichtete.

Es ist ein Mädchen und ihr Name ist wirklich wunderschön: Violetta heißt die Kleine, war bei der Geburt 50 Zentimeter groß und 4000 Gramm schwer.

Ina Menzer lag zehn Stunden lang in den Wehen

Zehn Stunden lang boxte Ina Menzer sich durch die Wehen - dennoch war nicht sie es, die total erschöpft war, sondern ihr Mann. "Am Ende sagte er, 'Boah, bin ich fertig.' Ich weiß jetzt, dass ich zwei Kinder habe. Die Kleine und meinen Mann ...", so die Boxerin.