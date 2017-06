Inci Elena Sencer: Bachelor-Kandidatin zeigt ihren Verlobten - So schnell, wie es bei Inci Sencer mit der Verlobung ging, hatte man schon den Verdacht, dass sie vielleicht doch schon länger mit ihrem Freund zusammen ist, als sie zugibt. Immerhin gab es schon während der laufenden Bachelor-Staffel, das Gerücht, dass sie nicht als Single in die Show gegangen ist.

Aber ist das wichtig? Angesichts des Liebesrauschs, in dem sich die 24-Jährige befindet, kann das wohl egal sein. Auf ihren Social Media Kanälen lässt sie die Fans viel an ihrem Glück teilhaben. Nur eins hat bisher noch gefehlt. Wir wussten nicht, wer der Mann ist, der Ex-Bachelor-Kandidatin Inci Sencer so glücklich macht. Nun lässt sie aber auch diese Katze aus dem Sack und zeigt sich mit ihrem Verlobten bei Instagram.

Der Mann, der Bachelor-Inci glücklich macht

Ein Beitrag geteilt von Inci Sencer Bachelor 2017 (@inci.sencer) am 26. Jun 2017 um 2:56 Uhr

"Darf ich vorstellen? Mein zukünftiger Ehemann! Ich liebe dich", schreibt sie zu dem Foto, das sie mit dem jungen Mann zeigt. Dabei soll es dann aber auch bleiben. Seinen Namen verrät sie nicht.

Inci ist nicht die erste Bachelor-Kandidatin, bei der es direkt nach der Show so richtig gefunkt hat. Staffel-Kollegin Fabienne Gierke fand ebenfalls direkt ihr Liebesglück. Und auch in den vorherigen Staffeln, gab es so manche Kandidatin, bei der sich der Single-Fluch direkt nach der Show gelöst hat.