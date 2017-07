Ingo Lenßen: Was ist eigentlich aus ihm geworden?

In den 2000ern war TV-Anwalt Ingo Lenßen der Lieblings-Rechtsbeistand von Fernseh-Deutschland. In der Gerichts-Show "Richter Alexander Hold" auf "Sat 1" fiel der heute 56-Jährige vor allem durch seine spitzen Kommentare auf - und natürlich durch seinen extravagant gezwirbelten Schnauzer.

Ingo Lenßen entwickelte sich über die Jahre zur Kultfigur, bekam mit der Sendung "Lenßen & Partner" 2003 schnell sein eigenes Format, in dem er Straftaten aufklärte.

So gerne die Zuschauer dem Star-Anwalt auch bei der Verbrecher-Jagd zuschauten - mittlerweile ist es still geworden um Ingo Lenßen - es scheint fast, als wäre er von der Mattscheibe verschwunden.

Das macht Ingo Lenßen heute

Jetzt traf InTouch Online den 56-Jährigen jedoch bei der Programmpräsentation der "ProSiebenSat.1"-Sendergruppe in Hamburg. Die beste Nachricht zuerst: Seinen Schnauzer hat er noch immer - vielleicht ist er sogar noch ein bisschen länger geworden.

Und wie siehts mit der Fernsehkarriere aus? Auch die wurde zum Glück noch nicht rasiert. Wenn auch etwas aus dem Fokus gerückt, Ingo Lenßen arbeitet noch immer als TV-Anwalt - und zwar auf dem Sender "Sat.1 Gold".

Die TV-Shows des Star-Anwalts

Für alle, die es noch nicht wussten: In der Sendung "Lenßen-live - Die Recht-Sprech-Stunde" beantwortete der TV-Anwalt Anrufern bis vor Kurzem immer Donnerstags um 22.15 Uhr Rechtsfragen. Zwar ist die aktuelle Staffel bereits komplett ausgestrahlt, soch die neue, vierte Staffel steht schon in den Startlöchern.

Und der Kult- Anwalt soll noch eine Show bekommen - ebenfalls auf "Sat.1 Gold". Der Titel "Unschuldig schuldig". Ingo Lenßen wird darin die Prozesse unschuldig verurteilter Menschen in Deutschland kommentieren und bewerten.

"Jeder Fall eines Menschen, der unschuldig ins Gefängnis muss, berührt mich", sagte Ingo Lenßen zu InTouch Online. "Während meiner Arbeit als Anwalt sehe ich häufig solche Zellen von innen und ich weiß, wie unerträglich auch nur ein Tag unschuldig im Gefängnis ist." Die Sendung soll Ende Oktober starten.

"Kommissar Rex": Sat.1 Gold holt Kultserie zurück

Ingo Lenßen arbeitet nicht nur im Fernsehen

Aber Ingo Lenßen kümmert sich nicht nur um Prozesse, die schon längst vorbei sind. Denn: Außerhalb der Flimmerkiste arbeitet er noch immer als Anwalt - und zwar in seiner Kanzlei in Ludwigshafen am Bodensee.

Außerdem ist er Teil des Experten-Teams der Internet-Seite Advopedia.de. Dort beantwortet er in Artikeln und Videos Fragen zum Thema Recht.

Ingo Lenßen führt also ein Leben in zwei verschiedenen Welten. Und welche gefällt ihm besser? "Ich bin total glücklich, dass ich in beiden Welten arbeiten und leben darf und ich möchte nichts davon hergeben", so der Fernseh-Anwalt im Gespräch mit InTouch Online. Und solange der Schnurri immer dabei ist, sind auch wir zufrieden.