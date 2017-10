Inka Bause: Absage an zweite Hochzeit

Während Inka Bause in dem RTL-Format ‚Bauer sucht Frau’ schon seit Jahren Singles miteinander verkuppelt, ist sie selbst immer noch auf der Suche nach dem Mann fürs Leben. Seit ihrer Scheidung vor zwölf Jahren will es mit der Liebe in Inkas Leben nicht mehr so richtig klappen. Die Moderatorin versucht es locker zu nehmen.

„Klar möchte ich nicht alleine alt werden. Ich muss nicht noch mal heiraten, denn ich hatte eine wunderbare Hochzeit. Aber ich wünsche mir schon jemanden, mit dem ich mein Leben teilen kann“, so die 48-jährige im Gespräch mit ‚Das neue Blatt’. Sie fährt fort: „Vielleicht lerne ich IHN erst im Altersheim kennen. Wer weiß!“

Na, Inka - es wäre doch gelacht, wenn es mit der großen Liebe nicht doch schon früher klappt! Zumindest hat sie schon konkrete Vorstellungen von ihrem Traummann: Er müsse sich erstens genauso für die Oper begeistern können wie sie und zweitens am besten ebenfalls einen Hund haben. Da lässt sich doch sicherlich jemand finden, oder?