Inka Bause in Angst um ihr Leben!

„Bauer sucht Frau“ goes international - denn Bauer Gerald aus Namibia hat sich als Kandidat für die neue Staffel der RTL-Show beworben und sucht nach seiner Traumfrau. Wer ist bereit für den 31-jährigen nach Afrika zu gehen? Eine hat sich jedenfalls nicht zweimal bitten lassen: Moderatorin Inka Bause besuchte ihren neuen Kandidaten auf seinem Hof in Namibia. Doch die aufregende Fernreise entpuppte sich für sie als echter Horror-Trip!

Bauer sucht Frau-Gerald packt über seine Ex-Freundin aus

Dabei fängt alles so schön an: Bauer Gerald hat es Inka sichtlich angetan! „Der ist unglaublich attraktiv, hat auch was im Kopf und besitzt zauberhafte Hunde. Ich wäre am liebsten direkt bei ihm eingezogen“, schwärmt die Moderatorin. Schade nur, dass er für zwei „Bauer sucht Frau“-Kandidatinnen reserviert ist. Die Schmetterlinge im Bauch vergisst Inka dann aber ohnehin schnell wieder als sie sich plötzlich einer Herde wilder Nashörner gegenüberstehen sieht!

Bauer Gerald ist laut Inka ein besonders attraktiver "Bauer sucht Frau"-Kandidat MG RTL D

„Ich wurde fast von Nashörnern aufgespießt!“, erinnert sich Inka im Gespräch mit dem ‚Express’ an das traumatische Erlebnis. „Da habe ich leicht erhöhten Blutdruck gehabt.“ Verständlich, denn Nashörner zählen schließlich zu den gefährlichsten Tieren Afrikas! Um ein Haar hätte die berufliche Reise nach Namibia für Inka also ein tödliches Ende nehmen können. Ein Glück ist die 48-jährige nochmal mit einem großen Schrecken davongekommen!