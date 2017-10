Inka Bause: Die Wahrheit über ihre neue Liebe

Als Liebesbotin für einsame Bauernherzen feiert Inka Bause große Erfolge. Privat herrscht bei ihr seit Jahren Flaute in Sachen Liebe. Oder gibt es vielleicht längst einen neuen Mann? Eine heimliche Liebe? Das sind Inka Bauses größten Geheimnisse:

Liebe auf den 1. Blick

„Ich verliebe mich überhaupt nicht schnell, und ich bin auch keine Frau für Affären. Mir haben Freundinnen nach meiner Scheidung gesagt: ,Inka, jetzt kannst du endlich mal in die Disco gehen und wild drauflosflirten.‘ Nein danke, das ist nichts für mich. So ein Typ bin ich nicht. Dass ich mich nach einem Mann umdrehe oder darauf reagiere, kommt nur alle zwei, drei Jahre vor.“

Ein neuer Mann

„Es gibt niemanden. Meine letzte Beziehung ist verdammt lange her. Ich hab das neulich mal nachgerechnet. Es ist aber auch nicht einfach mit diesem Beruf, jemanden kennenzulernen. Klar möchte ich nicht alleine alt werden. Ich muss nicht noch mal heiraten, denn ich hatte eine wunderbare Hochzeit. Aber ich wünsche mir schon jemanden, mit dem ich mein Leben teilen kann. Vielleicht lerne ich IHN erst im Altersheim kennen. Wer weiß!“

Inka Bause: Absage an zweite Hochzeit

Inkas Zukunftspläne

„Mal ist es das Wassergrundstück, wo ich mit meinem Hund ungestört baden kann, dann wieder ein kleines Häuschen in Skandinavien. Der Mensch muss doch schöne Träume haben und sich auf etwas freuen können.“

Das Älterwerden

„Ich versuche, jeder Lebensphase schöne Dinge abzugewinnen. Ich schmiede auch Pläne, die dem Alter den Schrecken nehmen“, sagt sie in der Zeitschrift „MYWAY“. „Ich gucke mir jetzt schon rollstuhlgerechte Wohnungen mit Fahrstuhl in Berlin-Mitte an. Ich will doch später kein Haus mit Garten und das ganze Brimborium. Am liebsten würde ich drei Schritte von der Komischen Oper entfernt wohnen. Da hätte ich dann ein Abo und würde in Begleitung eines netten Herrn hingehen, der die gleichen Interessen hat wie ich und vielleicht auch einen Hund.“

So feiert sie Weihnachten

„Nach dem Tod meines Vaters wurde bei den Bauses ein neues Zeitalter eingeläutet. Wir feiern nicht mehr mit der ganzen Familie zu Hause, sondern nehmen uns ein schönes Haus an der Ostsee. Dort genießen wir die gemeinsame Zeit, kochen und essen zusammen. Herrlich!“