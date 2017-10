Inka Bause: Gefangen in der Liebesfalle

Seit 13 Staffeln verkuppelt Inka Bause (48) bei „Bauer sucht Frau“ erfolgreich einsame Herzen. Ihre Liebes-Bilanz: 30 Paare, 18 Ehen, zehn Kinder. Nur sie selbst bleibt dabei seit Jahren auf der Strecke – und ausgerechnet ihr TV-Job ist schuld daran. Dabei wünscht sich Inka nichts mehr als einen Mann an ihrer Seite...

„Ja, meine letzte Beziehung ist verdammt lange her“, gesteht die Berlinerin. Heiraten möchte sie zwar nicht mehr, aber „ich wünsche mir jemanden, mit dem ich mein Leben teilen kann. Ich will nicht alleine alt werden.“ Nur woran liegt es, dass eine attraktive und so berühmte Frau wie Inka Bause noch Single ist? Die Kerle müssten doch Schlange stehen. Tun sie aber nicht, denn „diese Prominenz, dieser Beruf, genau diese Kombination schreckt viele Männer ab“, verrät die Moderatorin. Ausgerechnet ihre Kuppel-Show, die so viele Menschen so glücklich macht, entpuppt sich für sie als Liebesfalle. Wie bitter.

Inka Bause ist kein Einzelfall

Im Showbusiness gebe es nicht viele Frauen, die von sich sagen können, dass sie 50 Jahre verheiratet wären: „Es ist eben schwierig, in diesem Beruf jemanden normal kennenzulernen. Es liegt nicht an mir, und es liegt nicht an den Männern“, bringt es die Sängerin auf den Punkt.

Inka Bause: Schock-Vorwürfe gegen die Moderatorin

Ihre Prominenz ist allerdings nicht der alleinige Grund für ihren ewigen Single-Status. Inka beschreibt sich als eine selbstbestimmte, unabhängige Frau, die keine Lust mehr hat auf faule Kompromisse. Dazu hat sie zu viel erlebt und vor allen Dingen zu viel erreicht. Offen sagt sie: „Ich bin wie ich bin und will mich nicht mehr verbiegen.“ Wenn es da draußen irgendwann noch einen Mann gibt, den Inka in ihr Herz und auch in ihr Bett lässt, dann muss er perfekt zu ihr passen.

Keine Sorge. „Einsam fühle ich mich in keinster Weise“, wiegelt Inka ab. Sie hat Tochter Anneli (21), Beagle „Bruno“ und dazu ihre Freunde. „Und ich gehe mit 50 noch mal auf Tour. Das lenkt mich ab.“