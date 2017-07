Inka Bause: Geht da was mit einem ihrer Bauern?

Woche für Woche spielt Inka Bause in ihrer RTL-Show "Bauer sucht Frau" den Liebes-Engel. Aber auch Engel brauchen mal Zuneigung und eine Schulter zum Anlehnen.

Hat die Moderatorin sich dafür jetzt etwa einen ihrer eigenen Show-Bauern geschnappt? Oder hat sie das zumindest vor?

Inka Bause ätzt gegen "Fick und fertig"-Narumol!

"Man weiß nie, wo die Liebe einem begegnet - und wenn es auf einem Bauernhof ist", so Inka Bause jetzt im Gespräch mit "Bunte". Aktuell habe sie nichts mit einem der Bauern am Laufen. Aber: "Ich schließe nichts aus, also das klingt jetzt bescheuert - ich suche natürlich auch nicht in meinem eigenen Format nach einem Mann, ich mache das Format für die anderen Frauen und für die anderen Männer. Aber man soll ja niemals nie sagen." Außer zu einer Sache: Ein Kind wolle sie mit ihrem Künftigen nicht mehr haben. "Das Ding ist für mich durch."

Das Ding mit den Männern zum Glück aber noch nicht. So langsam wird es auch Zeit für Inka Bause, einen neuen Partner zu finden - immerhin ist die hübsche Moderatorin bereits seit 12 Jahren Single. Und vielleicht ist ja bald schon ein passender Bauer dabei - im Dirndl sieht Inka Bause jedenfalls super aus. Wenn das mal nicht die beste Voraussetzung ist...