Inka Bause: Hochzeits-Sensation!

Obwohl sie seit mehr als zehn Jahren fleißig Landwirte in Liebesangelegenheiten auf die Sprünge hilft, blieb ihr eigenes Glück bislang auf der Strecke. Ihren Mr. Right konnte Inka Bause bislang noch nicht finden - dachte man zumindest immer! Jetzt machte die Moderatorin ein unerwartetes Geständnis. Die ganze Geschichte erfahrt Ihr im Video:

So soll Inka Bauses Leben in zehn Jahren aussehen

Inka Bause, die nächstes Jahr ihren 50. Geburtstag feiert, verriet erst kürzlich im Interview mit "Myway", wie sie sich ihre Zunkunft vorstellt: "Das weiß ich gar nicht so genau. Ich schmiede immer irgendwelche Pläne. Und nerve damit meine Freunde, die sich jeden Tag neue Ideen anhören müssen: Einmal ist es das Wassergrundstück, wo ich mit meinem Hund ungestört baden kann (man zieht ja doch als Fernsehnase eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich, wenn man die Hüllen fallen lässt), dann kaufe ich wieder ein Haus in Skandinavien … Man muss träumen – das ist so wichtig!"

Inka Bause & Costa Cordalis: Große Gefühle!

Einsam fühlt sich die Moderatorin nie

Ob mit oder ohne Partner - Inka ist nie einsam. "Bei mir ist dauernd was los. Ich habe einen engen Kreis um mich herum, seit Jahren begleiten mich dieselben Personen: der Fahrer, meine Maskenbildnerin, die Kostümbildnerin, mein Coach, meine Agentin", verrät sie. "Und wenn ich in unseren Teambus einsteige, freuen sich alle. Denn ich habe immer etwas zu erzählen, bei mir ist immer Stimmung in der Bude: Entweder hat meine Mutter den Hausschlüssel verlegt, oder die Tochter hat einen neuen Freund, oder der Hund ist abgehauen."

Und diese Energie und Lebensfreude versprüht sie nun auch wieder bei "Bauer sucht Frau" (ab heute, montags, 20.15 Uhr, RTL).