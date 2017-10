Inka Bause: Liebes-Beichte

Bei "Bauer sucht Frau" verkuppelt Inka Bause von Jahr zu Jahr erfolgreich ihre Kandidaten. Privat will es bei der Blondine aber nicht klappen. Doch was steckt dahinter?

Inka Bause: "Meine letzte Beziehung ist verdammt lange her."

Schon seit vielen Jahren ist Inka Bause Single. Wie lange genau, will sie im "Bild"-Interview allerdings nicht verraten. Aber sie gibt zu: "Meine letzte Beziehung ist verdammt lange her." Doch wieso eigentlich?

"Ich bin eine glückliche und selbstbestimmte Frau. Ich will mich nicht mit großen Namen wie Marlene Dietrich vergleichen. Aber im Showbusiness gibt es nicht viele Frauen, die von sich sagen können, dass sie 50 Jahre verheiratet waren. Es ist eben schwierig in diesem Beruf jemanden normal kennenzulernen. Es liegt nicht an mir, und es liegt nicht an den Männern", so Inka Bause offen zu "Bild".

Inka Bause wünscht sich eine neue Liebe

Zwar ist Inka Bause auch als Single super happy mit ihrem Leben. Doch sie gibt zu, dass sie sich eine Partner wünscht. "Na klar. Ich will nicht alleine alt werden. Ich möchte zwar nicht noch mal heiraten, denn ich hatte die schönste Hochzeit meines Lebens – aber ich wünsche mir jemanden, mit dem ich mein Leben teilen kann. Meine Freunde lachen immer, aber es kann sein, dass ich meinen nächsten Mann erst im Altersheim kennenlerne. Mit dem esse ich dann zu Abend und gehe ins Theater. Vielleicht rauche ich mit ihm dann auch mal einen Joint", so die Moderatorin.

Na, hoffentlich muss sie nicht ganz so lange warten.