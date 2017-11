Inka Bause: Süße Liebes-Überraschung hinter den Kulissen

Eigentlich hatte sich Inka Bause (48) geschworen, niemals mit einem Kandidaten von Bauer sucht Frau anzubandeln. Doch wie das im Leben eben so ist, hat ihr das Schicksal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn einer der diesjährigen Bauern könnte dafür sorgen, dass sie all ihre Vorsätze einfach über Bord wirft: Farmer Gerald.

Bauer sucht Frau-Gerald: Wird er der nächste Bachelor?

Schon beim ersten Treffen scheint der 31-Jährige Inka den Kopf verdreht zu haben. Auf ihn angesprochen antwortet sie: „Er ist sehr attraktiv und hat auch was im Kopf.“ Gerne hätte sie sogar Nägel mit Köpfen gemacht: „Ich wäre am liebsten gleich bei ihm eingezogen“, gesteht sie.

Inka Bause hat immer noch Chancen bei Bauer Gerald

Die Chance auf ein Date mit dem attraktiven Landwirt ließ sich die Moderatorin beim Scheunenfest dann aber doch entgehen – schließlich hatte Gerald mit seinen fünf Bewerberinnen genug zu tun. Doch als seine Herzdamen Anna (27) und Christine (24) ihn zur Hofwoche in Namibia besuchten, wollte der Funke nicht so recht überspringen. Denn als Anna ihm beim Grillen gestand, ihn sehr zu mögen, antwortete Gerald nur: „Ich geh mal die Wurst holen.“

Ob der Bauer die Liebe findet, steht also noch in den Sternen. Wenn nicht, dann wäre er definitiv der perfekte Kandidat für einen neuen Liebes-Anlauf in Inkas Leben!