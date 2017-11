Inka Bause: Zauberhafte Neuigkeiten kurz vor ihrem 50. Geburtstag!

Sie bezeichnet sich selbst als „Schlagernudel”. Und freut sich über so manches ratlose Gesicht! Was viele gar nicht wissen: Die erfolgreiche Bauer sucht Frau-Moderatorin Inka Bause (49) war in ihrer ersten Karriere-Phase eine der beliebtesten Schlagersängerinnen der ehemaligen DDR. Spielverderber hieß ihr größter Hit. Dass der aus der Feder ihres Papas stammte, versteht sich fast von selbst – Arndt Bause († 2003), berühmter Schlager-und Pop-Komponist in der Ex-DDR, hatte ihr den Text auf den Leib geschrieben.

Zum 50. macht Inka Bause sich und den Fans ein Geschenk

Und jetzt verrät Inka ihren treuen Fans: „Zu meinem 50. Geburtstag im nächsten Jahr schenke ich mir selbst eine Tournee! Ich werde ein paar alte und neue Songs singen.” Ein kleiner Nebeneffekt dieser Comeback-Überraschung: „Dadurch freue ich mich schon jetzt wie Bolle auf meinen Geburtstag”, lacht Frau Bause.

Inka Bause: Süße Liebes-Überraschung hinter den Kulissen

Überhaupt sorgt sie meistens selbst für Sonnenschein in ihrem Leben – hat viele Pläne und Ideen und verschwendet ans Scheitern kaum einen Gedanken. Sie genießt ihr Leben und weiß: „Ich habe hart dafür gearbeitet.”