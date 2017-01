Instagram-Star Pamela Reif ist frisch verliebt in Fußballer

Durch Instagram wurde Pamela Reif im letzten Jahr zum Star und ist mittlerweile nicht mehr wegzudenken aus der Welt der „Influencer“! Bislang hatte das schöne Fitness-Model keinen Mann an ihrer Seite, doch das scheint sich gerade zu ändern. Wie ‚Bild’ nämlich berichtet, hat sie sich nun einen heißen Fußball-Profi geangelt!

Angeblich sollen sich Pamela und der FC Liverpool-Spieler Loris Karius frisch ineinander verliebt haben. So haben sie sich bereits vor Weihnachten über Bekannte kennengelernt. Allerdings scheinen die beiden erst über die Weihnachtstage tiefere Gefühle füreinander entwickelt zu haben. Im Interview mit ‚TIKOnline.de’ gab Pamela nämlich noch im Dezember an, dass sie aktuell Single sei.

Doch offensichtlich bringt Loris genau das mit, nach was Pamela sich gesehnt hat. „Humor finde ich sehr wichtig und dass man einfach gut und entspannt miteinander auskommt. Ich finde, eine Beziehung muss einfach laufen und entspannt sein. Zu viel Stress und Eifersucht sind nicht so mein Ding“, erzählte sie ‚TIKOnline.de’. Sieht so aus als gebe Loris ihr genau den Freiraum, den sie sich in einer Beziehung wünscht. Ein offizielles Liebesfoto haben weder Pamela noch Loris bisher auf ihren Instagram-Accounts gepostet. Aber noch ist die Beziehung ja auch ganz frisch!