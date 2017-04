Irene Fischer: Beate erklärt die wahre Todesursache

Diese Nachricht erschütterte im Januar viele: Irene Fischer, die Mutter von "Schwiegertochter gesucht"-Kultkandidatin Beate, ist überraschend verstorben. Schnell verbreitete sich die Neuigkeit, sie sei an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Beate selbst äußerte sich zunächst nicht dazu.

Beate Fischer: Emotionale Worte für Mama Irene

In der gestrigen Folge von "Schwiegertochter gesucht" besuchte sie jedoch zusammen mit Vera Int Veen das Grab ihrer Mutter und verriet: "Was wir wissen ist, was der Arzt uns mitgeteilt hat. Sie ist durch einen natürlichen Tod gestorben und ruhig eingeschlafen ."

Dass die Trauer um ihre Mutter noch tief sitzt, ist Beate Fischer anzumerken. Auch in der Begleitung der RTL-Kameras konnte sie an Irenes Grab die Tränen nicht zurückhalten. Für Moderatorin Vera war es offensichtlich ebenfalls ein schwerer Gang.