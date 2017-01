Jeder ahnte es zwar schon, aber offiziell haben bisher weder Irina Shayk noch Bradley Cooper bestätigt, dass sie Eltern werden. Deswegen blieben da stets noch leise Zweifel, ob es sich vielleicht doch nur um nichts weiter als ein Gerücht handelt. Doch langsam hat Irinas Bäuchlein schon solch eine Größe angenommen, dass sich eine offizielle Bestätigung erübrigt: Das Model ist definitiv schwanger!

Die britische Seite ‚Daily Mail’ veröffentlicht jetzt ein Foto, auf dem sich Irinas Babybauch nicht mehr wegdiskutieren lässt. Zwar versucht sie ihn weiterhin noch akribisch mit lockeren Blusen zu kaschieren, aber da hilft selbst das weiteste Oberteil nichts mehr!

Sie werden zum ersten Mal Eltern Getty Images

Angeblich soll das Baby schon im Frühsommer zur Welt kommen. Laut des US-Magazins „Life & Style“ würde Irina aber gerne vorher noch ihren Bradley heiraten. Direkt nachdem beide von der Schwangerschaft erfuhren, machte er ihr angeblich einen Antrag und jetzt kann es für die schöne Russin gar nicht schnell genug vor den Altar gehen, weil sie ihr Baby als verheiratete Frau zur Welt bringen will. Da sie aber auch nicht auf den perfekten Auftritt als schlanke Braut verzichten will, soll nach der Geburt Gerüchten zufolge noch eine zweite Hochzeitsfeier geplant sein. Das Jahr 2017 verspricht also auf jeden Fall ereignisreich für Bradley und Irina zu werden!