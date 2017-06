Nach Zoff mit Daniela: Iris Klein beendet ihre TV-Karriere!

Daniela Katzenberger und Iris Klein sind unzertrennlich. Nun erschüttert ein schwerer Zoff das Familien-Glück!

Der Haussegen in der Familie Katzenberger und Klein hängt schief. Iris soll sich zu sehr in die Erziehung von Sophia Cordalis eingemischt haben, wie Daniela Katzenberger in einem Video bei Facebook andeutete. Es gab Spekulationen, dass Daniela sogar gar keinen Kontakt mehr zu Iris habe – das wollte auch ein User von der Blondine wissen. „Manchmal gibt es Menschen, die müssen akzeptieren, dass man seine eigene Familie hat. Dass man da halt nicht 24 Stunden am Tag Händchen halten kann, muss man halt auch mal akzeptieren“, antwortete Daniela Katzenberger darauf.

Nun hat sich auch Iris Klein erstmals dazu geäußert – und zieht krasse Konsequenzen: Sie will ihre TV-Karriere beenden! „Wir wissen, was stimmt und was nicht !! Peter und ich müssen keine Märchen erzählen um gut dazustehen, denn wir wollen in Ruhe leben und gehen auch nicht mehr ins Fernsehen, was für uns eh nur ein Nebenjob war! Wir müssen keine Superstars sein oder sind mediengeil, was man uns ja gerne vorwirft. Wir haben auch immer selbst hart gearbeitet für unser Geld!!! Uns sieht man nur noch privat!!! Für alle, die Verständnis dafür haben, sagen wir danke“, heißt es auf der Facebook-Seite von Iris und Peter Klein. Die beiden wird man dann wohl vorerst nicht mehr im Fernsehen sehen…