Iris Mareike Steen: GZSZ-Star hat geheiratet

Herzlichen Glückwunsch! GZSZ-Star Iris Mareike Steen (25) alias Lilly Seefeld hat geheiratet. Auf dem Standesamt Berlin-Schmargendorf haben sie und ihr Auserwählter Kevin (26) sich am Wochenende das Ja-Wort gegeben. Die beiden waren bereits seit sieben Jahren ein Paar.

GZSZ-Aus für Jörn Schlönvoigt?

"Danke an das Leben, dass es mir diesen liebevollen, mich erdenden, unbeschreiblich wundervollen Mann geschenkt hat, und danke an meinen Mann, dass er meine Lebensfreude ins Unermessliche steigert. Ich bin so unendlich glücklich“, so der GZSZ-Star laut "Bild" über ihre Hochzeit.

Kurz bevor #GZSZ gleich startet, hat unsere Schauspielerin Iris Mareike Steen Euch noch etwas zu sagen und das ist sehr emotional #happy pic.twitter.com/uWkD6zM15e — RTL.de (@RTLde) 17. Oktober 2017

Das Paar feierte im kleinen Kreis. Enge Freunde und auch Kollegen vom RTL-Set waren eingeladen.

Iris Mareike Steen und ihr Mann kennen sich bereits aus der Schule.