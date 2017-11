Isabel Edvardsson eröffnet kurz nach der Geburt Tanzschule

Eine Pause braucht Isabel Edvardsson wohl auch kurz nach der Geburt ihres kleinen Sohnes nicht.

Denn: Schon im Januar eröffnet die Tänzerin gemeinsam mit ihrem Mann, Marcus Weiß, eine neue Tanzschule in Hamburg. "Wir übernehmen eine neue Tanzschule in Ahrensburg bei Hamburg: Tanzschule am Schloss wird zu Edvardsson DIE Tanzschule am Schloss :-)", verkündete die 35-Jährige auf Instagram.

Isabel Edvardsson: Heimliche Hochzeit!

Und auch in ihrer Tanzschule in Hamburgs City ging nach ihrer Geburt bereits alles weiter wie gewohnt. Von Mama-Pause keine Spur.

Isabel Edvardsson freut sich riesig über ihr neues Job-Baby

Isabel Edvardssons Fans freuen sich mit ihr und gratulieren der Mama. "Das hört sich fantastisch an!!!" und "Uii das sind coole Nachrichten", schreiben sie in die Kommentare.

Und auch Isabel Erdvardsson selbst freut sich über ihr neues Job-Baby fast genauso wie über ihren echten kleinen Nachwuchs.