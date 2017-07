Isabel Edvardsson: Ist ihr Baby in Gefahr?

Eigentlich wollte Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson mit ihrem Facebook-Post nur ein paar Grüße an ihre Fans senden - doch genau dieser ist jetzt der Grund dafür, dass ihre Follower sich riesen Sorgen um die RTL-Schönheit machen.

Das Foto, das die hübsche Hamburgerin am Freitag postete, zeigt sie mit süßer Baby-Kugel und strahlendem Lächeln. Das ist erst einmal noch kein Grund zur Sorge - ein Satz von Isabel Edvardsson neben dem Bild allerdings schon: "Jetzt Feierabend und ab nach Hamburg! Was ist aber denn da los?", schrieb die Profi-Tänzerin vor ihrer Heimreise von Köln nach Hamburg.

Und los war dort an diesem Tag ganz schön viel. Denn: Es war der Tag, an dem die G20-Proteste der linken Szene in Hamburg aufs Schlimmste eskalierten. Polizisten wurden angegriffen, Autos angezündet und Geschäfte geplündert.

Und mittendrin die schwangere Isabel? Für ihre Fans ein Grund zur Sorge: "Um Gottes Willen Isabel bleibt lieber noch nen Tag dort. Gerade sind einige Bahnhöfe gesperrt und manche Schienen blockiert.", kommentierte ein Follower das Foto. "Bleib besser in Köln", schrieb ein anderer besorgt um Mama und Kind.

Doch Isabel Edvardsson kehrt trotzdem zurück nach Hamburg und gibt wenig später zum Glück auch schon Entwarnung: "Leute, ich bin zuhause angekommen, alles gut gelaufen! Bin geflogen...", schrieb sie bei Facebook. Jetzt strahlt nicht mehr nur Mama Isabel, sondern auch ihre Fans haben wieder allen Grund zur Freude.