Isabel Edvardsson: So süß ist der Name ihres Söhnchens!

Isabel Edvardsson: So süß ist der Name ihres Söhnchens!

Das süße Geheimnis ist gelüftet!

Vor rund zwei Monaten wurde Isabel Edvardsson zum ersten Mal Mama eines kleinen Jungen und schwebt seitdem mit Ehemann Markus Weiß im siebten Babyhimmel!

Während die schöne "Let's Dance"-Tänzerin schon bekannt gab, dass Mutter und Sohn wohlauf sind, blieb etwas anderes dagegen bisher streng geheim:

Der Name ihres neidlichen Sprösslings!

Gegenüber der Gala lüftete Isabel Edvardsson jetzt das große Namensgeheimnis und begeisterte die Fans mit der süßen Verkündung:

"Er heißt Mika!"

Was für ein niedlicher Name - wie die frischgebackenen Eltern auf eben diesen kamen, erklärt die 35-Jährige gleich dazu:

"Mit Namen ist es ja immer so ein Ding", so Isabel Edvardsson, "Also bei uns war das ein sehr sehr langer Prozess, wir hatten ein paar Favoriten ausgesucht, aber erst als der kleine Prinz auf die Welt kam, haben wir uns entschieden - und das war der Vorschlag von meinem Mann."

Und nicht nur in seinem Namen soll der kleine Mika zukünftig Bezug zur schwedischen Heimat seiner schönen Mama haben: Wie die Tänzerin verkündet, wird ihr Sohnemann zweisprachig erzogen!

Insgesamt fühlt sich die frischgebackene Mama in ihrer neuen Mutterrolle rund um wohl:

"Ich genieße am allermeisten momentan, keinen Zeitplan zu haben, keinen Leistungsdruck im Hinblick auf einen Showauftritt, Wettkampf oder 'Let's Dance'."

Ach, wie schön, es scheint, als würde die Profitänzerin ihr neugewonnenes Familienglück in vollen Zügen genießen!