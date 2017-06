Isabel Edvardsson verrät das Babygeschlecht - Es war eine große Überraschung, als sich dieses Jahr Isabell Edvardsson plötzlich aus "Let's Dance" in die Babypause verabschiedete. Sie und ihr Ehemann Patrick Weiß erwarten ein Kind. Nun haben sie eine weitere Überraschung parat, denn gegenüber Bunte.de haben sie enthüllt, welches Geschlecht das Baby haben wird.

Baby-Kracher: Isabel Edvardsson steigt bei "Let's Dance" aus

Es wird ein Junge, verrät die glückliche werdende Mutter.

Der Weg dahin war offenbar nicht ganz so leicht. Es hatte eine Weile gedauert, ehe sie schwanger wurde. „Als es nicht geklappt hat, haben wir beschlossen, eine kurze Pause einzulegen. Und wie das so ist, klappt es ausgerechnet dann, wenn man nicht mehr daran denkt“, sagt sie heute rückblickend.

Doch so richtig in der Schwangerschaft angekommen scheint sie noch nicht zu sein. Auf Instagram sehen wir Isabel Edvardsson weiter in Action und beim Sport. Sie hat sogar noch einige öffentliche Tänze. Doch spätestens wenn der Bauch so richtig rund wird, wird die aufgeregte Tänzerin wohl auch zur Ruhe finden und sich erstmal ganz auf ihren kleinen Sohn konzentrieren.