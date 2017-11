Isabell Horn: Comeback bei GZSZ?

Da schlägt das Herz der GZSZ-Fas gleich höher!" Es ist mittlerweile fast drei Jahre her, dass Isabell Horn bei GZSZ ausgestiegen ist. Jetzt spricht sie über ein Comeback!

Isabell Horn: "Mir hat das damals sehr viel Spaß gemacht!"

Sechs jahre lang spielte Isabell Horn die Pia Koch in der Serie. Eine Zeit, die ihr viel Spaß gemacht hat. In einem Video bei Youtube verrät die Schauspielerin jetzt, dass sie sich auch vorstellen kann, zurück zu kommen. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, wieder in einer Serie mitzuspielen. Wieso nicht. Mir hat das damals sehr viel Spaß gemacht", verrät sie offen. Für viele Fans würde damit ein Traum in Erfüllung gehen.

Isabell Horn: Doppelcomeback?

Und nicht nur bei GZSZ hatte Isabell Horn eine tolle Zeit, auch bei AWZ fühlte sie sich wohl. Dort spielte sie von 2015 bis 2016. "Das Jahr bei AWZ war aber auch total toll. Die Kollegen haben mich damals super aufgenommen. Ich habe eine andere Stadt kennengelernt und ganz tolle Geschichten gehabt in diesem Jahr. Also eigentlich war beides toll, ist wirklich schwer zu sagen." Gibt es bald vielleicht sogar ein Doppelcomeback? Man darf gespannt sein...