Isabell Horn: Tränenausbruch vor der Kamera!

Isabell Horn kann ihre Tränen nicht zurückhalten. Die frischgebackene Mama ist völlig am Ende mit den Nerven und heult vor laufenden Kameras. Doch was ist passiert?

Isabell Horn: "Ich habe eben schon geheult und ich könnte auch schon wieder heulen!"

Das schockierende Video hat Isabell Horn selber auf ihren Youtube-Kanal "The Isi Life" gepostet. Ohne Scham zeigt sie dort, wie hart es sein kann, ein Baby im Haus zu haben. Der Grund für den Heul-Anfall vor laufenden Kameras: "Wir haben gerade einen Wachstumsschub und der hat es so in sich." Unter Tränen erklärt der Ex-GZSZ-Star: "Ich bin echte fertig, weil ich jetzt wieder seit einer Woche überhaupt nicht geschlafen habe. Sie hat so gut in der letzten Zeit und ich dachte: „Yay, jetzt wird es besser.“ Jetzt machen wir wieder einen Rückschritt. Jetzt ist es wieder so, dass sie dreimal wieder wach wird in der Nacht und auch ganz schwer nur noch einschläft!“

Isabell Horn: "Manchmal ist man so fertig!"

Zwar bekommt Isabell Horn viel Unterstützung von ihrem Freund Jens, doch gerade in dieser Woche ist er nicht in Berlin. Eine Belastungsprobe. "Man liebt sein Kind ja über alles, aber manchmal ist man so fertig und weiß nicht mehr weiter", so Isabell Horn im Video. Und damit spricht sie vielen Müttern aus der Seele. "Ich kenne das so gut! Halte durch und Kopf hoch" oder "Ich finde es toll, mutig und ehrlich von Dir! Es sollte viel mehr Mamas geben die auch gerne von den negativen Seiten berichten", unterstützen sie die Schauspielerin.